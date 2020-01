Trova a terra portafogli con dentro 500 euro, la polizia locale rintraccia il proprietario

Mentre camminava in via Volturno ha notato un portadocumenti e lo ha raccolto. Dentro, insieme a un permesso di soggiorno, c'erano anche cinquecento euro in contanti. L'uomo, un agente della polizia locale di Monza fuori servizio, non ha esitato e ha fatto qualche passo fisso a raggiungere il comando di via Marsala per consegnare tutto ai colleghi nella speranza di rintracciare il proprietario.

Il personale ha effettuato qualche ricerca ed è riuscito a trovare un numero di telefono per mettersi in contatto con il proprietario dei documenti. L'uomo, un cittadino originario dello Sri Lanka con permesso di soggiorno - quando ha risposto al cellulare, era stupito e incredulo e - in lacrime - ha ringraziato gli agenti dicendo che era tutto il suo stipendio.