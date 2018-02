Falso tecnico dell’acqua raggira 80enne e fugge con 260 euro

Ha raccontato che la rete idrica era da controllare: il rischio era che dal rubinetto fuoriuscisse un liquido infiammabile. Una tesi insostenibile.

Eppure, l’80enne che viveva da solo in via Missori, a Lissone, giovedì alle 9.20 ci è cascato. Il pensionato ha fatto entrare in casa il falso tecnico, vestito di tutto punto. Con aria affaccendata e voce risoluto, l’impostore ha ordinato di riporre i soldi e i gioielli in frigo.

L’anziano ha obbedito senza fiatare, accorgendosi di essere stato raggirato solo quando il delinquente è scomparso con i preziosi, che avevano un valore di 260 euro. In lacrime, l’80enne ha avvisato i carabinieri di Desio.