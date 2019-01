Anziana raggirata da una ladra, le consegna tutti i gioielli di famiglia: si indaga

Non hanno esitato a truffare un’anziana di 79 anni, riuscendo a farsi consegnare tutti i gioielli di famiglia con il trucco della “telefonata di emergenza”. E’ successo giovedì mattina a Paderno Dugnano. La pensionata ha ricevuto una telefonata: “Mamma, sono in grossa difficoltà, scusa la voce un po' rauca ma sono molto spaventata”. Una messinscena quasi perfetta. “Mi ha chiamato la banca, non me lo aspettavo, sono davvero nei guai perché c'è un debito imprevisto da saldare e se non lo faccio subito è un grosso problema”.

La 79enne ha creduto di parlare davvero con la figlia, e c’è cascata: “Mamma, ascolta, tra pochi minuti di mando a casa una mia cara amica, consegnale i soldi così risolviamo il problema”. La donna non aveva soldi in casa ma, alla sconosciuta, ha consegnato tutti i gioielli.

Troppo tardi si è accorta di essere stata truffata. Spaventata ha telefonato alla figlia, questa volta a quella vera, e ha denunciato tutto ai carabinieri.