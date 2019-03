Truffa dei finti tecnici dell'acqua, anziano derubato di mille euro a Monza

Prima sono riusciti a carpire la fiducia della vittima, presentandosi come addetti al controllo impiegati presso l'azienda che gestisce il servizio idrico, poi hanno messo in scena un finto scoppio per spaventare la vittima e disorientarla per poi fuggire via con il denaro.

L'ennesima truffa è andata in scena a Monza, nel quartiere San Fruttuoso, martedì. Ad aprire la porta ai due malintenzionati è stato un pensionato. Dopo aver simulato alcuni controlli, i truffatori hanno versato nel lavandino alcune gocce di acido e hanno sprigionato così del fumo. Approfittando della confusione generata i due finti tecnici hanno puntato il portafogli della vittima e sono riusciti a fuggire con un bottino di mille euro in contanti.

L'episodio è stato denunciato alla polizia di Stato che ora indaga per rintracciare i responsabili. Dal commissariato di Monza invitano "la cittadinanza a non far entrare estranei in casa, senza averne prima accertata l’identità e/o l’appartenenza ad istituzioni o uffici pubblici richiedendo, in caso di dubbi, l’intervento delle forze di polizia".

