Assicurazioni auto a prezzi stracciati, ma erano solo fotocopie: denunciata un'assicuratrice

Era in grado di fornire assicurazioni a prezzi bassissimi. Peccato che erano solo fotocopie. Quaranta automobilisti di Paderno Dugnano sono stati truffati da un’assicuratrice di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). I clienti si rivolgevano a un’agenzia di Paderno Dugnano, risultata estranea alla vicenda. L’assicuratrice milanese si appoggiava alla collega siciliana. Era lei a offrire i tagliandi assicurativi super scontati.

A smascherare tutto sono stati i carabinieri di Desio. I militari, grazie a una telecamera installata su una gazzella, hanno fermato un’auto priva di assicurazione. L’automobilista era convinto di essere in regola. Ma il tagliando che ha mostrato è risultato soltanto una fotocopia. La polizia locale di Paderno Dugnano ha contattato i 40 automobilisti, per avvisarli che le loro auto non sono assicurate. L’assicuratrice di Barcellona Pozzo di Gotto è stata denunciata per truffa. E’ al vaglio degli inquirenti la posizione dell’agenzia assicurativa di Paderno Dugnano, La titolare ha detto di essere ignara di tutto.