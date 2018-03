Si fa cambiare 50 euro e truffa un malcapitato in strada: 30enne denunciato

Si è fatto cambiare 50 euro in biglietti da dieci, senza consegnare la banconota, e riuscendo a fuggire con 100 euro. La truffa è avvenuta mercoledì scorso in via Stelvio, a Varedo. Il truffatore, 30 anni, origini napoletane, già noto alle forze dell’ordine, pensava di averla fatta franca. Invece, questa volta ha dovuto fare i conti con la vista aguzza della persona che aveva truffato.

L’uomo è riuscito ad annotare il numero di targa della Fiat Punto bianca sulla quale l’impostore si stava dando alla fuga. Non è stato difficile per i carabinieri di Desio risalire al proprietario. Un controllo nella banca dati ha lasciato pochi dubbi. A colpo sicuro, hanno denunciato il 30enne per truffa.