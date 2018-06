Falso tecnico dell’acqua messo in fuga da 85enne

A 85 anni è riuscita a mettere in fuga un falso tecnico dell’acqua che era riuscito a intrufolarsi nella sua casa di via Valsugana, a Cesano Maderno.

Il sedicente operaio dell’azienda idrica sosteneva che ci fosse un guasto. Entrato in casa, ha finto di uscire dall’appartamento. In realtà, è tornato indietro, dirigendosi nelle camere da letto.

Ma la “retromarcia” non è sfuggita all’attenta vecchina. Scoperto l’impostore con le mani nei cassetti, la signora si è messa a urlare con tutta la forza che aveva, mettendo in fuga il truffatore. Amara è stata la sorpresa della 85enne quando ha scoperto che l’imbroglione era riuscito a impossessarsi di soldi e gioielli, alcuni di grande valore affettivo, per alcune migliaia di euro.