Truffe in Brianza, derubati in casa due 90enni

Due anziani di 90 anni sono stati derubati da due truffatori. E’ successo il 16 maggio, in tarda mattinata. Fingendosi falsi tecnici dell’acqua, i malviventi sono riusciti a entrare nella villetta dei pensionati, in via Due Palme, a Desio.

A causa dell’età molto avanzata, i malviventi con alcune semplici mosse e tante parole convincenti sono riusciti a farsi consegnare le chiavi della cassaforte e a portare via tutto quello che c’era dentro: un migliaio di euro tra denaro contante e gioielli. Indagini in corso.