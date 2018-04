Ricettazione di farmaci e truffa, tredici arresti tra Milano e Monza: indagine dei Nas

Associazione a delinquere ai danni dell'Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Queste le accuse di cui a vario titolo dovranno rispondere tredici persone destinatarie di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano dei Carabinieri del NAS di Milano. L'esecuzione delle misure è in corso fin dalle prime ore della mattinata e coinvolge oltre a Milano e provincia anche Monza Brianza, Roma, Napoli e Lucca.

Oltre ai tredici provvedimenti cautelari, sono in corso anche undici perquisizioni locali nelle varie province e ordini di esibizione di documentazione notificati a persone giuridiche legate a vario titolo all’organizzazione criminale individuata dai militari dell’Arma.

La truffa

Le indagini dei NAS di Milano sono iniziate nel gennaio del 2017 e hanno portato alla luce una presunta organizzazione criminale riconducibile a un uomo di origine calabrese, titolare di una farmacia- deposito farmaceutico nel centro di Milano.

Il gruppo criminale, composto da operatori del circuito ufficiale di distribuzione del farmaco, acquistavano presso le aziende farmaceutiche ingenti quantitativi di medicinali per cure oncologiche, virali, e per altre gravi patologie, a un prezzo “di fabbrica” pari al costo di vendita del farmaco stabilito dall’AIFA prima dell’immissione in commercio del medicinale, alterando le documentazioni per far risultare che fossero destinati a strutture ospedaliere private italiane, rivendendo invece i farmaci riciclati all’estero a prezzi molto maggiori di quelli d’acquisto.

La vendita avveniva tramite una “filiera” non autorizzata, esponendo dunque a gravi pericoli per la salute gli utilizzatori finali delle specialità medicinali. Sono state infatti documentate nell'ambito dell'indagine alcune cessioni di farmaci a cittadini stranieri che abitualmente lavoravano come ristoratori etnici o come dipendenti di Banca, che solo incidentalmente e per fini di lucro si dedicavano al traffico di medicinali.