Si fingono carabinieri, entrano in casa di un anziano e gli portano via un orologio: si indaga

Si sono finti carabinieri e hanno derubato un anziano. Una truffa fotocopia, identica al raggiro del 25 giugno a Cusano Milanino, quella messa a segno da due malviventi nella giornata di giovedì a Cinisello Balsamo.

I due truffatori si sono finti militari e sono entrati in casa della vittima, in via Monte Gran Sasso a Cinisello, dicendo di dover controllare se alcuni ladri si fossero introdotti anche nella sua casa dopo che nell'appartamento a fianco al suo si era verificato un furto. E una volta entrati in casa hanno messo a segno il furto.

Questa volta, come riferito dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, il bottino è stato magro: un orologio di scarso valore. Al momento i due malviventi non sono stati identificati, ma sulla vicenda stanno indagando i militari dell'Arma: sono alla ricerca di testimonianze utili in grado di inchiodare i malviventi.