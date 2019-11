"Siamo della Guardia di Finanza e dobbiamo fare dei controlli", truffato e derubato 88enne

Hanno sostenuto di essere due ufficiali della guardia di Finanza e di dover fare dei controlli urgenti. Martedì mattina un 88enne, residente in via Carlo Levi, ha aperto la porta della sua casa di Cesano Maderno, fidandosi del fatto che i due si erano presentati appunto come agenti in borghese.

Quando i falsi finanzieri sono entrati in casa, hanno capito di poter facilmente ingannare l’anziano. E’ stato un attimo convincerlo a infilare soldi e gioielli in un sacchetto. Appena i due malviventi hanno avuto in mano la refurtiva, si sono allontanati in fretta. All’88enne non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri.