"Signora c'è stato un furto, siamo carabinieri" ma la nonnina mette in fuga i ladri

Quando ha aperto la porta e si è trovata davanti due uomini non si è lasciata intimorire e ha pesato bene le parole che pronunciavano senza lasciarsi confondere. E alla fine, nonostante i suoi 85 anni, non si è lasciata ingannare e ha messo in fuga i malintenzionati.

Una tentata truffa fallita quella che due malfattori hanno messo in atto giovedì in tarda mattinata a Monza, in via Lecco. Recitando il solito copione, si sono presentati alla porta dell'abitazione di una pensionata e mostrando una maglietta con scritto "Carabinieri" sotto la giacca hanno detto di essere militari incaricati di effettuare un controllo in seguito ad alcuni furti avvenuti in zona.

La signora però si è subito insospettita e, risoluta, è riuscita a mettere in fuga i malviventi urlando si andarsene perchè in casa sua non c'era nulla da rubare. La segnalazione della tentata truffa poi è stata inoltrata alla Questura di Monza.