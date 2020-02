Finto prete tenta di derubare anziana 92enne

Dopo i finti idraulici, i finti elettricisti e i falsi carabinieri e agenti della polizia locale, ora a truffare gli anziani si è aggiunto anche un falso prete. Così lunedì mattina si è qualificato un uomo vestito in abiti civili, quando ha citofonato alla porta di una donna di 92 anni, in via Santa Paola di Rosa, non lontano dall’ospedale di Desio.

“Sono un sacerdote in borghese – ha detto all’anziana – e dovrei benedire la sua casa”. Ma quando è entrato, al posto dell’incenso e dell’acqua santa ha spruzzato uno spray urticante, che ha infastidito la donna. Il finto religioso però non sarebbe riuscito a portare a termine la truffa e si è allontanato.