Vendono un Iphone a 500 euro ma è una truffa: denunciata 25enne brianzola e 53enne milanese

Un annuncio di vendita e uno smartphone "fantasma" comprato però con soldi veri. Una ragazza brianzola di 25 anni e un uomo di 53 anni residente in provincia di Milano sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

I due indagati hanno messo in vendita su internet un Iphone XS al prezzo di 500 euro. All'annuncio ha risposto un operaio di Riese interessato all'offerta online. I due truffatori però dopo essersi fatti versare l'intera somma su una carta postepay sono poi spariti nel nulla, senza mai spedire la merce all'acquirente.

L'uomo però si è rivolto ai carabinieri che sono riusciti a identificare i due truffatori che sono stati denunciati.