“Dobbiamo effettuare la lettura del contatore” ma è una truffa

Suonano il campanello, si presentano come incaricati dell’azienda del gas inviati a effettuare la lettura del contatore e chiedono di entrare in casa.

Tante le segnalazioni arrivate ad Acsm-Agam da parte dei cittadini monzesi. Dall’azienda che si occupa di distribuzione invitano a verificare l’identità degli addetti.

“Acsm Agam reti gas acqua, società di distribuzione del gruppo Acsm Agam, in alcune zone della città sta effettuando la sostituzione dei contatori, attività assolutamente gratuita per l’utente, preannunciata mediante lettera e affissioni mirate” spiegano dalla sede.

“Non è invece in corso la lettura contatori” specificano. La società inoltre ricorda che il proprio personale e gli incaricati sono identificati da tesserino di riconoscimento (di Acsm Agam reti gas acqua o della società incaricata) e mette a disposizione i numeri telefonici 039-2385286 e 039-2385326 per le verifiche del caso per fugare ogni dubbio.