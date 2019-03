Tubature contaminate, falso tecnico e finto carabiniere truffano novantenne a Paderno

Hanno truffato un anziano di 95 anni. I falsi tecnici dell’acqua sono tornati in azione a Paderno Dugnano. Nel primo pomeriggio del 19 marzo due impostori, uno dei quali si è presentato come tecnico dell'azienda idrica mentre l'altro come appartenente alle Forze dell'Ordine, hanno bussato alla porta del pensionato.

Con il pretesto di controllare la qualità dell'acqua, sono riusciti a entrare nell'abitazione del novantacinquenne. Poi hanno sostenuto che le tubature fossero contaminate. Grazie anche all’età avanzata, sono riusciti a convincere l'anziano signore a raccogliere tutti i gioielli e il denaro tenuti in casa e a consegnarlo a loro per evitare che fosse danneggiato nel corso della bonifica.

I due sono fuggiti con il bottino e non hanno lasciato traccia.