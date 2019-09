Raccolgono soldi per le persone bisognose fuori dal San Gerardo ma è una truffa

Avevano allestito un banchetto per raccogliere soldi e donazioni per le persone bisognose ma era tutta una truffa. Fuori dall'ospedale San Gerardo di Monza chiedevano ai passanti e ai visitatori di fermarsi e donare qualcosa per aiutare chi era in difficoltà. Ma i due, due 52enni residenti a Milano, non avevano nessun requisito per svolgere l'attività.

Fuori dall'ospedale è intervenuta una volante della Questura di Monza che ha fermato i due per un controllo e ha accertato che si trattava di una truffa ed è scattata la denuncia e l'avvio del procedimento per il foglio di via.