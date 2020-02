Sciacalli in azione con la truffa del finto tampone: la Croce Rossa mette in guardia

La paura del contagio e lo sciacallaggio. I malviventi, approfittando della situazione di emergenza dettata dall'aumento del numero di casi di pazienti positivi al Coronavirus che lunedì mattina sono saliti a 172 in Lombardia (e quattro decessi), hanno bussato alle porte di anziani soli. La tecnica usata è quella di presentarsi come medici o personale sanitario incaricato di effettuare il tampone per scongiurare il rischio di contagio. Ma le intenzioni sono ben altre.

L'allarme è partito in mattina sui canali social di comuni e associazioni di volontariato - reali -, che hanno invitato tutti alla massima attenzione. "Il comando dei Carabinieri ci informa che alcuni truffatori si fingono paramedici che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo accedere alle abitazioni private e derubare le persone - si legge in un post del comune di Zibido San Giacomo, tra i primi ad alzare la guardia -. Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine".

E ancora, poco dopo, stesse segnalazioni dal comune di Solaro: "Attenzione! Abbiamo segnalazioni di sedicenti funzionari Ats o di Croce Rossa che si propongono in autonomia di effettuare visite domiciliari con tamponi per Coronavirus. Smentiamo categoricamente questa procedura. Si tratta di probabili truffe. In caso di contatti segnalare subito alle forze dell'ordine".

