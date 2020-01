Limbiate, pensionato truffato da falsi tecnici dell’acqua

Un uomo di 85 anni è stato truffato da due falsi tecnici dell’acqua. E’ accaduto mercoledì 29 gennaio alle 10 in piazza San Giuseppe, a Limbiate. I due impostori hanno suonato il campanello dell’abitazione del pensionato, sostenendo di dover verificare la purezza dell’acqua potabile.

L’anziano ha aperto la porta, accettando di mettere oro e denaro in frigorifero, come suggerito dai due finti tecnici. Ai due malviventi è bastato distrarlo, per impossessarsi dei preziosi e fuggire nel nulla. Indagano i carabinieri della compagnia di Desio.