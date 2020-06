Si presentava come assicuratore ma rifilava carta straccia: truffatore smascherato

Era attivo su alcune piattaforme on-line, dove proponeva polizze assicurative auto sostituendosi a note compagnie assicuratrici. Così un 25enne di Napoli ha truffato almeno 15 ignari acquirenti per un importo complessivo di circa 20mila euro. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. A fare scoprire tutto è stato un cittadino di 22 anni, di Albiate, che ha denunciato il falso assicuratore ai carabinieri di Seregno.

Il 25enne si faceva versare le quote assicurative sulla sua postepay. Poi spariva nel nulla, non fornendo alcuna polizza assicurativa. Le truffe sono andate avanti dal settembre 2019 fino a marzo 2020. Insieme a lui sono stati denunciati per lo stesso reato altri 11 complici. Pure loro usavano lo stesso stratagemma delle false polizze online pagate su postepay.