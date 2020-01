Truffatori in azione al centro commerciale Il Globo: donazione per finta associazione

Truffatori in azione al centro commerciale Il Globo di Busnago. Due uomini di origine romena di 25 e 43 anni sono stati arrestati nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri della stazione di Bellusco dopo aver truffato un giovane fingendosi membri di un'associazione impegnati in una raccolta fondi a favore dei non udenti.

In realtà non c'era nessuna onlus e nessuna buona intenzione: i due uomini sono riusciti ad avvicinare e a raggirare un ragazzo di 23 anni, italiano, che fidandosi della buona fede dei due ha consegnato loro cento euro. Poco dopo però sono sorti alcuni dubbi e il giovane ha chiesto qualche spiegazione in più ed è stato a quel punto che i due truffatori hanno pensato che era arrivato il momento di allonatanarsi.

La coppia non è andata molto lontano: i due sono stati raggiunti dai militari dell'Arma della stazione di Bellusco che li hanno fermati e arrestati con l'accusa di truffa. In seguito all'udienza di convalida dell'arresto che si è svolta martedì mattina, per i due è stato divieto il divieto di soggiorno in Lombardia.