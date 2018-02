Truffa e riciclaggio, maxi inchiesta della Guardia di Finanza in Brianza per abbonamenti a riviste: 18 arresti

Una maxi inchiesta e diciotto arresti. La Guardia di Finanza di Monza ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza nei confronti di 18 persone – residenti nelle province di Milano e di Monza e Brianza – indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle monzesi e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno accertato l’esistenza di una collaudata organizzazione criminale dedita alla commissione sistematica di truffe in danno di abbonati a riviste solo apparentemente riconducibili alle Forze dell’ordine, indotti dai truffatori, attraverso pressanti telefonate, a pagare migliaia di euro per saldare presunti debiti – in realtà inesistenti – relativi agli abbonamenti.