Finto vigile e finto tecnico dell'acqua derubano due donne: due truffe in Brianza

I trucchi sono sempre gli stessi eppure, purtroppo, funzionano sempre.

Sono state due le truffe messe a segno ai danni di anziani negli ultimi giorni. n via San Marco a Cesano Maderno è caduta nella trappola una donna di 74anni. In via 25 Aprile, a Cogliate, invece una pensionata di 88anni. Identici gli espedienti: un finto tecnico dell’acqua e un finto vigile. I due impostori si sono inventati una presunta contaminazione da mercurio dell’impianto idrico, hanno convinto le due donne ad aprire la porta e poi a riporre soldi e gioielli in un sacchetto, in frigo.

E’ bastato distrarle un attimo per prendere il bottino e dileguarsi. Il valore di entrambi i furti è di circa mille euro. Le due anziane in lacrime hanno sporto denuncia.