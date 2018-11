Nonni sprint fanno scappare i truffatori

Tre truffe ad anziani fallite a Cogliate. Un’altra, pure quella andata male, a Lissone. Sta iniziando a produrre i primi frutti l’impegno di informare gli anziani portato avanti dai carabinieri con svariate iniziative (incontri nei comuni, nelle biblioteche e negli oratori e perfino nelle chiese). Nella giornata di mercoledì 14 novembre quattro tentativi di truffe ad anziani su quattro sono fallite.

Ben tre sono avvenute nel centro storico di Cogliate. Alle 9, poi alle 9.30 e infine alle 10 una donna di 66 anni, una di 82 e infine una di 78 hanno ricevuto la visita di un falso tecnico dell’Enel. In tutti e tre i casi le donne hanno scoperto tutto e hanno chiamato i carabinieri, mettendo in fuga gli impostori. È assai probabile che i truffatori fossero sempre gli stessi.

A Lissone infine nel pomeriggio in via Boito una donna di 64 anni ha ricevuto la visita di un falso tecnico dell’acqua. Anche in questo caso, la signora ha reagito alzando il telefono e contattando le forze dell’ordine. Fuga immediata dei malviventi.