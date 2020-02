Cinque truffe ad anziani in due giorni a Bovisio Masciago e a Nova Milanese

Quattro tentate truffe a Bovisio Masciago in un solo giorno; una quinta andata a segno a pochi chilometri di distanza, a Nova Milanese: è di nuovo allarme per le truffe agli anziani.

A Bovisio Masciago, l’11 febbraio, una donna di 81 anni ha ricevuto la visita dei falsi tecnici dell’energia elettrica. Gli impostori le hanno raccontato che, dopo il forte vento, era necessario disattivare il contatore dell’energia elettrica. A tradire i finti operai è stata l’insistenza nel chiedere di andare a prendere oro e gioielli. La pensionata non ha obbedito e anzi ha minacciato che avrebbe chiamato i carabinieri, provocando la fuga dei truffatori. Il giorno dopo, in via Roma e poi in via Montegrappa, nel giro di un’ora due falsi tecnici dell’Enel hanno tentato di truffare tre anziani: due donne di 84 anni e un uomo di 86. In questi tre casi però le truffe non sono andate a segno e i falsi tecnici hanno desistito.

A Nova Milanese invece, in via Fiume, i falsi tecnici dell’acqua sono riusciti a ingannare un uomo di 90 anni. Il pensionato ha accettato di mettere oro e gioielli in frigorifero. Quando si è distratto, i truffatori sono fuggiti con la refurtiva, facendo perdere le loro tracce.

Mercoledì scorso due finti tecnici dell’acqua hanno truffato anche due anziani di 77 e 81 anni, a Meda. I carabinieri hanno di nuovo rilanciato la campagna di informazione anti truffe per cercare di contrastare il fenomeno.