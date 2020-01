Truffe agli anziani in Brianza, un colpo a Limbiate e un furto fallito a Muggiò

Un anziano di 83 anni è stato truffato da un falso tecnico dell’acqua. E’ accaduto giovedì mattina in via Vesuvio. Il finto operaio, con una falsa divisa, ha suonato il campanello, dicendo che era necessario un controllo alla rete idrica. Per rendere verosimile la sua versione, ha spruzzato in aria uno spray urticante. Il pensionato ha dato credito al finto tecnico, accettando di mettere i soldi e i gioielli a disposizione dell’operaio, con la scusa di non danneggiarli. Solo quando l’uomo si è dileguato con la refurtiva, l’83enne si è accorto di essere stato ingannato.

A Muggiò invece una truffa con la stessa tecnica per fortuna è fallita. Un altro falso tecnico ha bussato alla casa di una donna di 79 anni. E’ rincasato il marito, coetaneo, che si è ricordato delle campagne di informazione di giornali e forze dell’ordine. E’ bastato che il marito proponesse di chiamare i carabinieri per un controllo, per fare fuggire il finto tecnico.