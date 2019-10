Ubriaco minaccia i poliziotti in centro durante controllo, nello zaino ha un coltello

Ha minacciato e aggredito i poliziotti insultandoli dopo essere stato fermato, in centro Monza, per un controllo. E per l'uomo, sessant'anni, cittadino ecuadoregno residente ad Agrate Brianza, è scattata una denuncia: nello zaino che aveva con sè nascondeva un coltello e una tronchese. Nel suo passato poi numerosi precedenti penali.

Il sessantenne è stato notato intorno alle 22.30 di lunedì in via Vittorio Emanuele all'altezza del ponte dei Leoni mentre barcollava con una bottiglia di birra in mano. I poliziotti lo hanno fermato per un controllo, chiedendo i documenti. L'uomo - che secondo quanto reso noto dalla Questuta non riusciva a stare in piedi in equilibrio - non ha reagito bene e ha iniziato ad aggredire la polizia, insultando pesantemente gli agenti. Nello zainetto che aveva con sè il sessantenne nascondeva un coltello e una tronchese.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, possesso di oggetti atti a offendere, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.