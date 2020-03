Ubriaco guida contromano e si schianta contro tre auto in sosta a Monza: denunciato

Si è messo al volante ubriaco e mentre guidava lungo viale Libertà, in direzione di Vedano al Lambro, è finito contro il marciapiedi. Incurante, ha proseguito la marcia per poi fermarsi nel sottopasso di viale Libertà dove alcuni passanti avrebbero notato il conducente immobile nell'abitacolo e dato l'allarme al 118.

Pochi istanti dopo però la Volkswagen Passat con al volante un uomo di 35 anni di origine albanese residente a Lissone si era già rimessa in moto. Una marcia a singhiozzi e fuori controllo che ha portato il 35enne a imboccare contromano via Annoni, via BAracca e via Toti, dove è stato raggiunto da un'ambulanza. Sono stati proprio i soccorritori del 118 i primi a cercare di fermare il conducente, invitandolo a fermarsi dopo aver imboccato contromano il tratto.

Durante il tragitto l'uomo è finito contro diverse auto parcheggiate, danneggiandole. Si tratta di almeno tre vetture tra via Toti e via Annoni ma potrebbero non essere le uniche. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato che ha fermato l'uomo e lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza. Al 35enne è stata ritirata la patente. Presenti anche i carabinieri in ausilio al personale della Questura e la polizia locale che si è occupata di rilevare i sinistri ed effettuare i rilievi.

VIDEO | Ubriaco al volante fermato a Monza