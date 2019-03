Guida ubriaco e causa incidente: monzese denunciato a Trezzo sull'Adda

Guidava con un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito. Un monzese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza a Trezzo sull'Adda lunedì mattina.

E' successo intorno alle 9 del mattino quando in seguito a un triplice tamponamento sul cavalcavia dell'autostrada gli agenti della polizia locale cittadina hanno effettuato i rilievi del caso, procedendo a sottoporre all'alcoltest i conducenti dei veicoli. Dopo aver frenato di colpo un Nissan Qashqai è stato tamponato da una Volkswagen che a sua volta è stata spinta da un Fiat Doblò al volante del quale c'era un 49enne monzese domiciliato a Masate.

L'uomo è risultato avere in circolo 3,05 g/l di alcol, un valore pari a sei volte il limite massimo consentito. Agli agenti che lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza il conducente avrebbe dichiarato di aver bevuto un caffè corretto. All'uomo è stata revocata la patente.