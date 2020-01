Uomo soccorso in strada a Monza in via Bergamo ferito e ubriaco

Nella notte tra lunedì e martedì a Monza, in via Bergamo un'ambulanza in codice rosso ha soccorso un uomo di 37 anni trovato a terra, sanguinante e ferito. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 2.30 del 7 gennaio e insieme ai mezzi di emergenza inviati sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sono giunti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza.

L'uomo, un cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Monza dove i medici hanno riscontrato una frattura al setto nasale che il 37enne - completamente ubriaco - si sarebbe provocato da solo, incimpando e cadendo a terra.

Il 37enne - che è stato soccorso a terra, dove si era sdraiato - aveva un tasso alcolemico pari a 2,80 g/l.