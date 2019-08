Al volante ubriaco, fermato e denunciato dalla polizia: nei guai un uomo di Besana Brianza

Oltre trecentosessanta veicoli fermati, quattro serate di controlli e altrettanti posti di blocco con dodici violazioni accertate. E un automobilista brianzolo denunciato per guida in stato di ebbrezza. Maxi dispiegamento della polizia locale a Cantù nelle serate da mercoledì 7 a sabato 10 agosto.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno accertato dodici violazioni al codice della strada tra cui cinque multe per mancata revisione, una guida con patente scaduta e una per velocità pericolosa. Tra queste anche la contestazione della guida in stato di ebbrezza a un uomo residente a Besana Brianza.

L'automobilista è stato fermato alle 21 del 10 agosto in via Milano: dagli accertamenti è emerso che il conducente fosse al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. E' scattato immediatamente il ritiro della patente e la denuncia.

L'uomo ora rischia una multa fino a 3200 euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la decurtazione di dieci punti dalla patente.