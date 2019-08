Ubriaco si sdraia in mezzo alla strada e si scatta selfie rischiando di essere investito

Ubriaco, con il cellulare in mano, si è sdraiato in mezzo alla strada, tra le auto in transito, per scattarsi qualche selfie. Follia a Sesto San Giovanni all'altezza del cavalcavia Buozzi.

A segnalare alle forze dell'ordine quanto stava accadendo, qualche giorno fa, sono stati i residenti che hanno sentito alcune urla provenire dalla strada. L'episodio è stato riportato da La Martesana. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Sesto San Giovanni che ha trovato il ragazzo, 24 anni, disteso a terra, sull'asfalto, completamente ubriaco con un cellulare in mano intendo a scattarsi qualche selfie.

Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato che l'uomo potesse farsi male, rischiando di essere investito dalle auto di passaggio. Per il ragazzo, 24enne marocchino, è scattata una denuncia per ubriachezza molesta.