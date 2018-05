Ultraleggero precipita tra Bellusco e Mezzago: scatta l'allarme, ricerche in corso

Nella serata di lunedì pare sia precipitato un ultraleggero tra Bellusco e Mezzago, in Brianza. L'incidente, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, sarebbe avvenuto intorno alel 19 quando un cittadino avrebbe visto il velivolo precipitare al suolo.

Sono in corso le operazioni di soccorso: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Monza. I soccorritori stanno cercando il velivolo sorvolando la zona con gli elicotteri, ma per il momento non è stata individuata la sagoma dell'aeromobile.