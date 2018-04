Cinisello Balsamo, senzatetto accoltellato in strada durante una rapina: è gravissimo

Tre fendenti: due all'addome e una al torace. Poi la corsa, disperata, al pronto soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano dove sta lottando tra la vita e la morte. È l'epilogo di una rapina finita nel sangue avvenuta nella serata di giovedì 26 aprile in via Lincoln a Cinisello Balsamo; vittima dell'aggressione un cittadino italiano di 31 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 23.40 quando l'uomo — un senzatetto incensurato che vive nella cittadina alle porte di Monza — sarebbe stato avvicinato da un rapinatore che lo avrebbe minacciato con una lama. Voleva impossessarsi del portafogli, ma durante la rapina ha colpito il 31enne con tre fendenti e poi è scappato.

È stata la stessa vittima a chiamare i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. Il 31enne è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni disperate. Il rapinatore, per il momento, è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.