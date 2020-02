Accoltella uomo in centro poi scappa: fermato per tentato omicidio un 31enne

Con un cappuccio in testa si è avvicinato al suo rivale, in strada, a Monza e poi lo ha colpito con due coltellate: una alla schiena e una al costato, facendolo crollare a terra sanguinante. Poi la chiamata ai soccorsi e le sirene dell'ambulanza e dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza che in pochi istanti sono arrivati in centro, a ridosso di Largo Mazzini.

L'aggressore, un 31enne di origine ucraina, non ha fatto in tempo ad allontanarsi molto ed è stato raggiunto e fermato dai militari in una via limitrofa mentre tentatava di scappare. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri pare che la sanguinosa aggressione sia avvenuta al culmine di un litigio ma sono in corso accertamenti per ricostruire il movente del gesto.

La vittima, un cittadino di 26 anni di origini marocchine con precedenti per spaccio di droga, è stata colpita da due fendenti al costato e alla schiena provocati da un coltellino a farfalla che i militari non hanno però rinvenuto sul posto. Una volta soccorso, il 26enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato e non risulta versare in pericolo di vita. Per il presunto aggressore invece è scattato il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. Anche il 31enne risulta avere precedenti alle spalle e ora si trova in carcere a Monza.