Aggressione a Lissone, uomo "accoltellato" in codice rosso al San Gerardo

Aggressione lunedì mattina a Lissone. In via Botticelli poco dopo le 10 è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme a un'automedica per soccorrere un uomo ferito da un'arma bianca, forse un taglierino o un coltello.

Il ferito, un uomo di 47 anni, colpito all'altezza dell'ascella, è stato medicato sul posto e trasferito in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto per far luce sull'accaduto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo i primi riscontri, l'aggressione ha visto protagonisti due pregiudicati. Sull'episodio indagano i militari della stazione di Lissone.