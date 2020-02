Lite in strada a Monza, uomo accoltellato in via Gramsci: soccorsi in codice rosso

La lite in strada poi la coltellata. Un uomo è stato soccorso nella serata di venerdì a Monza, in via Gramsci, dopo essere stato colpito con un fendente durante una lite. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 19.30 e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri di Monza.

L'uomo, un cittadino straniero, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. L'aggressore è stato invece accompagnato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. Secondo quanto al momento ricostruito dai militari monzesi, la sanguinosa aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite sorta per futili motivi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Monza.