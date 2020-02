Sale sullo spartitraffico e attraversa a piedi la Milano-Meda tra le auto in corsa

Video da Facebook/Ivan M.

Le auto incolonnate, la pioggia di un lunedì mattina di febbraio e l'immancabile traffico della Milano-Meda. Tra le vetture in coda poi un uomo a piedi. Fa qualche passo tra le macchine ferme poi sale sullo spartitraffico e cammina in bilico sul new jersey che divide le carreggiate a senso alterno della superstrada che dalla Brianza scorre fino a Milano. Alle fine scende e attraversa le corsie arrivando dall'altra parte sano e salvo. Tra lo stupore degli automobilisti che attoniti hanno osservato la scena.

E' accaduto per davvero lunedì mattina, all'altezza di Paderno Dugnano. E il video che ha immortalato l'intera scena è diventato subito virale.

"Ero fermo. Stavo cambiando stazione radio e per un attimo ho distolto lo sguardo dalla strada. Improvvisamente vedo questo tizio, sulla trentina, che mi passa davanti al cofano. Mi ha preso un colpo. Immediatamente sale sullo spartitraffico" ha spiegato un automobilista che ha assistito e ripreso la scena.

"Riesce a terminare la Mission Impossible, ovvero attraversare la corsia opposta. Mentre attraversa fa pure un segno di ringraziamento agli automezzi che hanno rallentato per farlo attraversare. Cose da pazzi. Anzi, da Milano Meda" ha concluso.