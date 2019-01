Brugherio, operaio arrotondava con lo spaccio: arrestato

Lavorava come operaio ma in parallelo spacciava stupefacenti ed è stato arrestato dai carabinieri che l'hanno colto in flagrante. L'episodio è avvenuto in via Fermi a Brugherio, dove i militari della stazione locale hanno notato l'attività dell'uomo nel corso del servizio di controllo del territorio.

In particolare, il 19 gennaio i carabinieri hanno perquisito il sospettato, un operaio 38enne con precedenti per stupefacenti, e gli hanno trovato addosso due grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi. In seguito, controllando la sua abitazione, sono stati rinvenuti altri nove grammi di cocaina, suddivisa in 25 dosi, un bilancino di precisione e cento euro in contante, "verosimilmente provento di pregressa attività illecita", come annotano i militari.

La droga è stata sequestrata, mentre il 38enne è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.