Escursionista brianzolo cade in un dirupo: gravi condizioni

Un 65enne lissonese è in gravi condizioni dopo un brutto volo in un dirupo in Valsassina (Lecco) nelle scorse ore.

E' in pericolo di vita a causa dei vari traumi riportati su tutto il corpo. Secondo quanto è trapelato dalle prime informazioni, l'uomo, insieme ad alcuni compagni escursionisti, stava raggiungendo il rifugio Buzzoni in località Alpe Mota quando, per cause da accertare, è scivolato per decine di metri in un burrone fino al greto di un torrente.

E' stato salvato dagli uomini del Soccorso alpino insieme ai pompieri e ai carabinieri. Dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) si è alzato in volo l'elisoccorso da Como che ha recuperato il ferito, imbracato dai soccorritori.

Pare che stesse cercando di raccogliere un fungo e abbia perso l'equilibrio.