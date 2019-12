Paura in centro Monza, uomo precipita da impalcatura in un cantiere: soccorso 52enne

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre a Monza. Intorno alle 15 un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme alla polizia di Stato sono intervenute in via Cortelonga all'interno di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo.

Un operaio di 52 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato a terra, cadendo da un'altezza di almeno due metri. Il personale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è intervenuto sul posto con il codice di massima allerta ma fortunatamente le condizioni del 52enne sono poi apparse meno gravi del previsto e l'operaio è stato trasferito con un politrauma all'ospedale Niguarda di Milano.