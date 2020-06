Monza, uomo ferito da colpo di pistola soccorso in strada: 34enne grave

Un uomo di 34 anni riverso a terra, in strada, con una ferita da arma da fuoco all'altezza dell'addome e sulla schiena. Poi le sirene dei soccorsi e le volanti della Questura. Nella serata di giovedì a Monza, in viale Lombardia, a ridosso di un locale, un uomo è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un proiettile che gli ha provocato una ferita, con un foro sulla parte sinistra dell'addome e un altro alla schiena.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. L'uomo è stato accompagnato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'episodio ora indagano i poliziotti della Questura di Monza che stanno vagliando la testimonianza fornita dalla vittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ipotesi della rapina finita male

La vittima, P.M., italiano, ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di una rapina e di essere stato aggredito in via Fiumelatte, a Monza, dove si era appartato con una ragazza a bordo di un motorino. Il 34enne ha riferito di essere stato ferito e poi di essere scappato da solo a piedi fino in viale Lombardia, a ridosso del locale Karni e Braci dove poi è stato soccorso dal personale sanitario e sono giunte le volanti della polizia di Stato. Alla ragazza invece avrebbe lasciato il motorino, permettendogli di scappare. La versione dell'accaduto è ora al vaglio degli inquirenti. L'uomo, ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, non versa in pericolo di vita.