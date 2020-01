Minaccia con un bastone titolare e clienti di un bar del centro. Poi, all'arrivo della polizia, si getta nel lago

Prima minaccia il gestore e i clienti di un bar con un bastone. Poi, all'arrivo della Polizia, si getta nel lago. Momenti concitati nella mattinata di ieri, venerdì 3 gennaio, in centro Lecco.

Lo riporta LeccoToday, con un articolo di Matteo Filacchione.

Gli agenti della Questura cittadina sono dovuti intervenire presso il "Caffè Commercio" di piazza XX Settembre per fermare un 42enne, D.S., nativo di Monza, che stava minacciando le persone presenti nel locale brandendo un bastone di legno di grosse dimensioni. Denunciando l'accaduto, il titolare del bar ha riferito che negli ultimi giorni lo stesso uomo aveva già più volte aggredito e minacciato gli avventori del locale. Episodi analoghi erano inoltre avvenuti la mattina di Capodanno presso l'Imbarcadero dove sempre il 42enne si era reso responsabile di minacce anche nei confronti di una famiglia che stava facendo tranquillamente colazione.

Appena visto l'arrivo della Polizia D.S. si è diretto verso la riva del lago immergendosi in acqua, ma, data la temperatura gelida è subito uscito rendendosi disponibile al controllo delle forze dell'ordine e alla visita da parte del personale medico intervenuto che non ha ritenuto necessario attivare un Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio).

Per i fatti commessi il soggetto è stato denunciato in stato di libertà. Il Questore di Lecco Filippo Guglielmino, vista la manifesta pericolosità sociale dell’uomo, ha subito emesso la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, intimando al denunciato di lasciare il comune capoluogo.