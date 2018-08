Insulta una vigilessa che gli chiede i documenti: "Non darmi ordini, sei una donna"

Un pachistano 40enne potrebbe essere deferito all'autorità giudiziaria dopo aver pesantemente insultato una vigilessa. L'uomo risulta residente a Lentate sul Seveso.

Il 40enne è stato fermato l'altro giorno al mattino da una pattuglia per un controllo proprio a Lentate. Si stava recando in auto alla Festa del sacrificio musulmana, importante ricorrenza islamica che cade in questo periodo.

Secondo quanto è trapelato, alla richiesta di esibizione di documenti avrebbe iniziato a inveire, specialmente contro un'agente femmina, dicendole "sei una donna e non puoi darmi ordini".

La reazione potrebbe portarlo ad affrontare una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale in tribunale.