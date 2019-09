Malore fatale a Briosco, uomo trovato senza vita nella sua auto

Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di giovedì all'interno della sua auto in una strada a fondo chiuso tra Carpiano di Briosco e Veduggio, in Brianza.

L'allarme è scattato intorno alle 14 perchè il 66enne, seduto nell'abitacolo, non rispondeva. Sul posto, in via Resegone, sono arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Seregno. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un malore fatale.

L'uomo si era recato nell'area, presso un campo di proprietà di una parente, per raccogliere della frutta dagli alberi. Poi qualcosa sarebbe andato storto e si sarebbe sentito male. Avrebbe cercato di chiedere aiuto da solo, tornando alla sua auto ma qui è stato trovato esanime dai soccorsi.