Non rispondeva al telefono da giorni, 60enne trovato senza vita in casa

Da giorni provava a contattare l'uomo che avrebbe dovuto vendergli casa al telefono ma non aveva avuto alcuna risposta così, preoccupato, ha dato l'allarme. Quando i carabinieri di Monza nel pomeriggio di lunedì sono entrati nell'appartamento, in via Pitagora, hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo, 60 anni.

L'abitazione era chiusa dall'interno e non sono stati riscontrati segni di effrazione. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Squadra Rilievi del Nucleo Investigativo di Monza. Secondo quanto emerso al momento il decesso sarebbe riconducibile a cause accidentali o naturali.