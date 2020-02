Dramma a Monza: uomo muore travolto dal treno in galleria, circolazione ferroviaria in tilt

Dramma domenica mattina sui binari della linea Milano-Chiasso. Alle 9.45, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno. La tragedia si è consumata a Monza, nella galleria ferroviaria che si trova a pochi passi da viale Cesare Battisti.

L'allarme è scattato alle 9.45 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare la vittima che è rimasta incastrata sotto il convoglio, la polizia ferroviaria e i soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica.

Per l'uomo - la cui identità non è ancora nota - non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Sotto shock, invece, il macchinista del treno.

Per permettere i soccorsi e i rilievi, ha informato Rfi, la circolazione è stata sospesa tra Monza e Desio, dove è attivo il servizio di bus sostitutivi. "A causa dell'investimento di una persona - ha fatto sapere Trenord - i treni potranno subire ritardi di 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".

I primi accertamenti della Polfer lasciano pensare che si sia trattato di un gesto volontario. Il capotreno ha infatti riferito agli agenti di aver visto l'uomo lanciarsi dalle scale che permettono l'accesso alla galleria. La vittima avrebbe atteso l'arrivo del convoglio e poi avrebbe saltato sui binari. I poliziotti hanno trovato la bici dell'uomo abbandonata proprio a due passi dalle scalette in via Casanova.

Foto - I treni fermi fuori dalla galleria