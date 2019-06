Cade nel Villoresi e muore: rinvenuto il cadavere di un uomo ad Agrate Brianza

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel canale Villoresi nel pomeriggio di martedì all'altezza di Agrate Brianza. Il corpo senza vita di un pensionato è stato trovato dai soccorsi e dai vigili del fuoco a ridosso del corso d'acqua nell'area di via Euclide.

Le ricerche erano in corso dalla tarda mattinata del 26 giugno quando, intorno alle 11, l'uomo, 73 anni, intento a effettuare degli interventi in un orto che gestisce nella zona, non ha fatto ritorno nella sua abitazione. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi e ad Agrate Brianza sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Vimercate e i mezzi del 118.

Nel pomeriggio poi il drammatico ritrovamento. Ancora in fase di accertamento la dinamica della tragedia: non è chiaro se a sorprendere l'uomo a ridosso del corpo d'acqua sia stato un malore o una caduta accidentale. Una volta finito nel canale poi il pensionato, che risulta non sapesse nuotare, potrebbe essere affogato.

Indagini in corso.