Cadavere nel canale Villoresi a Monza: l'uomo trovato senza vita è un 74enne brianzolo

E' stato identificato l'uomo rinvenuto senza vita nelle acque del canale Villoresi a Monza. Si tratta di un uomo di 74 anni, brianzolo, residente a Muggiò.

Il cadavere del 74enne è stato trovato in acqua in zona Boscherona intorno alle 15 di mercoledì pomeriggio. Subito dopo l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Desio insieme a un'automedica e un'ambulanza del 118 e al personale della polizia di Stato del commissariato di Monza insieme agli agenti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per il rilevamento delle impronte e il medico legale

Il corpo senza vita del brianzolo è stato recuperato in un tratto d'acqua poco distante dal luogo da dove era partita la segnalazione. Le operazioni di identificazione sono state complesse in quanto l'uomo non aveva con sè alcun documento. L'uomo aveva indosso una camicia grigia a righe e pantaloni bermuda mimetici, occhiali con montatura grigia e scarpe da ginnastica marroni mentre non portava con sè alcun anello o gioiello. Il corpo non presentava segni evidenti di violenza.

Solo qualche settimana fa nel canale Villoresi era stato rinvenuto un altro corpo senza vita. In quell'occasione si era trattato di un uomo che, dopo aver commesso un furto, per sfuggire alla polizia si era lanciato in acqua ed era morto annegato.