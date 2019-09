Si ferma per soccorrere due uomini in mezzo alla strada e lo rapinano con un coltello

Ha visto due persone in mezzo alla strada che sembravano in difficoltà e si è fermato, pensando che avessero bisogno di aiuto. Invece si è ritrovato con un coltello puntato al petto a vivere attimi di paura. Brutta avventura ad Arcore per un uomo rimasto vittima di una rapina.

Nella notte tra giovedì e venerdì, mentre percorreva una strada tra Arcore e Camparada in direzione Correzzana, intorno alla una, due sconosciuti hanno attirato la sua attenzione, facendolo fermare per prestare aiuto. In realtà era una trappola. I due uomini hanno minacciato il generoso malcapitato, puntandogli un coltello al petto, e lo hanno derubato. Nelle mani dei rapinatori sono finiti i contanti che aveva nel portafogli e alcuni effetti personali.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Arcore che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili che si sono poi dati alla fuga per le vie circostanti, a piedi.